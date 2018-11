Topeltkodakondsete saatus Soome kaitseväes on küsimärgi all

Kaitse- ja siseministeerium koostasid eelnõu kumbki oma seisukohast lähtudes ning neil on olnud selle sisu suhtes lahkhelisid. Kaitseminister Jussi Niinistö on püüdnud läbi suruda täielikku keeldu.

Mykkänen ütles, et valitsuse koostatud seaduseelnõus ei nimetata ühtki riiki nimepidi ega hakata koostama riikide nimekirju. Siiski on selge, et Vene seadused on sellised, mida tuleb põhjalikult uurida, kui taotlejate hulka satub mõni Venemaa topeltkodakondsusega isik.