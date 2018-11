Slovakkia välisminister lahkub ÜRO ränderaamistiku tõttu ametist

Lajčák tegi lahkumisotsuse teatavaks pärast Slovakkia parlamendi neljapäevast hääletust, millega parlament lükkas häältega 90-15 ränderaamistiku tagasi, kuulutades, et see ei ole kooskõlas riigi rände- ja julgeolekupoliitikaga.

Lajčák on ränderaamistiku heakskiitmist toetanud.

Austria, Ungari, Iisrael, Poola, Šveits ja Austraalia on juba teatanud, et ei toeta ränderaamistikku ega osale Marokos Marrakechis 10.-11. detsembril kohtumisel, kus see ametlikult heaks kiidetakse.