ÜRO on mures Vahemerel kimpus olevate migrantide pärast

Hispaania abirühmitus Proactiva Open Arms, mis aitas Hispaania kalalaeval enam kui nädala eest päästa 12 migranti, teatas, et üks vedelikupuuduse all kannatav noormees tuli evakeerida äärmiselt viletsas seisus Maltale.

Ka ülejäänud üheteistkümnel on vaja jõuda turvalisse sadamasse nii kiiresti kui võimalik, märkis Proactiva. 13-liikmelise meeskonnaga kalalaev «Nuestra Madre Loreto» päästis migrandid 22. novembril.

Hispaania võimud on juba püüdnud veenda Tripolit neid tagasi võtma ning pidasid läbirääkimisi Itaalia ja Maltaga.

Kuid kalalaeva kapteni Pascual Dura sõnul on need mõlemad riigid juba keeldunud alust enda sadamaisse lubamast.

See on olnud esmaspäevast saadik ühenduses Hispaania võimudega, et väljendada sügavat muret päästetud inimeste võimaliku tagasisaatmise pärast Liibüasse.