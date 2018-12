Galerii ja video: Prantsusmaa kaalub eriolukorra kehtestamist

Elukalliduse ja kütusehindade tõusu vastu suunatud protestid on ajapikku kasvanud laiemaks mässuks president Emmanuel Macroni vastu. Tegu on viimase kümnendi kõige suuremate meeleavaldustega Prantsusmaal.

G20 tippkohtumisel sõnas Macron, et märatsejad võetakse vastutusele. Presidendi sõnul ei taha vägivallatsejad tegelikult mingit muutust. «Nad on nende eesmärkide reeturid. Nad teesklevad, et esindavad teatud mõtteid, millega nad tegelikkuses manipuleerivad,» sõnas ta. Täna naaseb Macron Argentinast tagasi kodumaale ning kohtub peaministri ja siseministriga, et olukorrale lahendus leida.