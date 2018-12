Briti leiboristid võivad üritada peaministrit kukutada

Leiboristide parlamendisaadik Keir Starmer ütles täna, et kui parlament Brexiti-leppe tagasi lükkab, on vältimatu, et Tööerakond korraldab valitsuse suhtes umbusaldushääletuse. Leiboristid on öelnud, et kavatsevad hääletada leppe vastu.

Keir Starmer. FOTO: Peter Byrne / PA Wire/PA Images/Scanpix

Usutakse, et Brexiti-lepe hääletatakse parlamendis maha. Sellele on vastuseisu avaldanud Põhja-Iirimaa unionistid (DUP) ja ka mitmed May konservatiivide parlamendisaadikud. May toetub parlamendis enamuse saavutamiseks just DUPile.

On aga ebatõenäoline, et leiboristide umbusaldushääletus parlamendis enamuse saaks, sest see tähendaks, et opositsioonil oleks kas tooride või DUPi toetus. Tegu on opositsiooni katsega võidelda uute valimiste eest. Selles lepiti kokku parteikongressil sel sügisel.