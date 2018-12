Meedia: endised Vene eriväelased ehitavad Šveitsis komandot

See on iga lääneriigi õudusunenägu: Vene võitlejad nende riigis. Sabotöörid, provokaatorid, spioonid. Kõlab kui ulme, aga on tegelikkus Šveitsis, kirjutas väljaanne Blick.

Väidetavalt ehitab Venemaa juba aastaid Šveitsis vaenulikku süsteemi, mille raames treenitakse Zürichi, Berni ja Lugano spordikoolides Vene võitluskunste. Vene eliitsõjaväelased sõidavad Šveitsi niinimetatud seminaridele, et viia läbi laskmisharjutusi ja õpetada noavõitlust.

FOTO: Facebook

Seda, kui tõsine antud probleem on, näitab väljavõte Šveitsi luureteenistuse NDB dokumendist. Selle kohaselt on võrgustiku üks eesmärkidest võitlusväe suurendamine läbi salajase komando, et põhjustada sihtriigis rahutust ja ebakindlust ning värvata uusi eliitvõitlejaid. NDB kirjutab, et tegemist on Vene võimude rahastatud rahalise ideoloogilise mõjutamisega ehk niinimetatud Vladimir Putini viienda kolonniga Šveitsis.

Keskmes Zürichi võitlusklubi

Vene võitluskunstide õpetamisel on keskmes võitlusklubi Zürichi linnas, mille logol ilutseb hundi pea ja mille liikmed kogunevad regulaarselt muu hulgas treeninguteks, mille raames õpetatakse kägistamise läbi tapmist. Üks klubi treeneritest on Denis Rõzov, kes on teadaolevalt endine Vene sõjaväeluure GRU eriüksuse Speznas võitleja.

Rõzovi koolitustest on sotsiaalmeediasse postitatud mitmeid videosid, mille põhjal selgub, et treeninguid on korraldatud lisaks Šveitsile ka Moskvas, Itaalias ja Taiwanis.

NDB dokumendist paljastub, et Šveitsi süsteemi liider võib olla isik, keda tähistatakse nimega D.Z ja kellele kuulub kõnealune Zürichi linna spordiklubi. Väljaande Blick andmetel on isikul kontaktid Venemaa tippsõjaväelastega, näiteks Gennadi Nikuloviga, kes on Venemaa organisatsiooni Wolf Holding juht. Nimetatud organisatsiooni peetakse omakorda seotuks Venemaa motoklubiga Ööhundid.

Seejuures on Ameerika Ühendriigid nii Rõzovile kui Nikulovile kehtestanud sanktsioonid soeses nende tegevusega Ida-Ukrainas.

Püüdes niinimetatud spordiklubi liikmetelt ja treeneritelt kommentaari saada, sai Šveitsi väljaanne Blick vaid eitavad vastused ja päringu peale sulges Zürichi spordiklubi oma veebilehekülje.

FOTO: Facebook

Võrgustikud kogu maailmas

Esimesena käsitles selliseid spordivõrgustikke Saksa ajakirjanik ja Venemaa ekspert Boris Reitschuster oma 2016. aastal ilmunud raamatus, milles autor kirjeldab, kuidas sellised klubid Venemaa suhtes sõbralikke inimesi värbavad.

Reitschusteri sõnul värvatakse spordiklubi treeningute lõppedes parimad osalejad, kes sõidavad Moskvasse ja õpivad seni õpitule lisaks lõhkeainete ning relvade käsitlemist.

Šveits pole ainus riik, kust selliseid inimesi on värvatud. Autori sõnul on sellise väljaõppe saanud ligikaudu 300 Saksamaalt Moskvasse sõitnud inimest. «Need võitlusväed Läänes on Putini salasõja tugisambad,» ütles Reitschuster.

Treener Denis Rõzovi sotsiaalmeediakonto Facebookis paljastab, et sellised treeningud leiavad tõepoolest aset mitmel pool maailmas.

Denis Rõzov Itaalia spordiklubi lipuga Roomas. FOTO: Facebook

Luureekspert Dmitri Chmelnizki nõustub antud väitega ja tõdeb, et nende ajalugu ulatub juba nõukogude perioodi.

«Selle süsteemi filiaale leidub kogu maailmas mitusada,» ütles Chmelnizki. «Võimud peavad neid koole paremini kontrollima. Nende gruppide eesmärk on olla varjatud kuni nad saavad käsu aktiivseks tegevuseks.»

Selle tegevuse all peab Chmelnizki esmajoones silmas võimalike rahutuste õhutamist.

Seda, et Venemaa tegevus ületab lihtsat sportmängu, näitab Šveitsi luureameti info. NDB dokumendis paljastub, et Šveitsi mägedes on aset leidnud sõjaväemanöövrid.