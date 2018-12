Sorose asutatud ülikool peab Budapestist lahkuma

Piirkonna tuntumaid haridusasutusi Kesk-Euroopa Ülikool (CEU) loodi 1991. aastal ning seda rahastab osaliselt tänini Ungaris sündinud filantroop George Soros. Ülikool on meelitanud õppima tudengeid enam kui sajast riigist, see on kaheksa erialaga valitud 200 maailma tippülikooli sekka ning see on akrediteeritud nii Ühendriikides kui ka Ungaris, pakkudes ingliskeelset magistri- ja doktoriõpet.