Ülevaade: miks prantslased pidevalt protestivad?

Peagi muutusid sellised grupid poliitilisemaks ning nende sihtmärgiks said maksudest kõrvalehiilijad ja korrumpeerunud riigiametnikud. Selline liikumine pani aluse asjaolule, et meeleavaldused muutusid Prantsuse ühiskonnas normaalsuseks.

Prantslaste harjumus protestida on seotud ka asjaoluga, et meeleavalduste korraldamise õigus anti prantslastele 1864. aastal, 20 aastat enne seda, kui anti õigus moodustada ametiühingud. See tähendab, et Prantsusmaal kujunes välja teatav protestiaktivism, sest enne ametiühingute moodustamist oli streikimine ainus võimalus oma huvide eest seista.