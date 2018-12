Kaubamaja ja Solarise vaheline kvartal uueneb

«Tegu on südalinna ühe olulisema detailplaneeringuga. Detailplaneeringu vastuvõtmisega jätkatakse südalinna uuendamise üht olulisemat etappi. Sisuliselt tähendab see lähiaastatel endise Kunstiakadeemia hoone, Kaubamaja ajaloolise hoone, Projekteerijate maja ja Tallinna Ülikooli akadeemilise raamatukogu kvartali täielikku uuendamist. Linna enda 2019. aasta kavades on ka Teatri väljaku uuendamise konkursi väljakuulutamine,» rääkis abilinnapea Andrei Novikov.