Hoolimata laastavast kodusõjast saabub Jeemenisse tänavu 150 000 migranti

Jeemen on Aafrikast jõukatesse Pärsia lahe riikidesse suunduvate migrantide peamine peatuspaik ning smugeldajad kasutavad ära riigis valitsevat kaost, ütles Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM).

«Me oleme Jeemenisse, sõjas riiki saabuvat migratsiooni prognoosides veendunud, et see ulatub tänavu 150 000 inimeseni,» ütles IOMi pressiesindaja Joel Millman Genfis ajakirjanikele.

Tema sõnul on väga ebatavaline ja murettekitav asjaolu, et ohtlikku sõjatsooni läbib nii palju inimesi.

Jeemeni konflikt puhkes 2014. aasta lõpus ning on tekitanud ÜRO hinnangul riigis maailma rängima humanitaarkatastroofi.

Riik asub aga kindlakskujunenud rändekoridoris, kuhu saabuvad migrandid, kes esmalt rändavaid maitsi läbi Djibouti ja siis paatidega üle Adeni lahe Jeemenisse. Sealt üritatakse harilikult jõuda mõnda rikkasse Pärsia lahe riiki, et tööd leida.

IOMi hinnangul on 92 portsenti sel aastal Jeemenisse sisenenud migrantidest etiooplased, ülejäänud on eelkõige pärit Somaaliast.

Ligi 20 protsenti migrantidest on alaealised ja sageli saatjata.

Millman selgitas rändevoo suurenemist sõja olukorras sellega, et smugeldajad kasutavad konflikti ära ja lubavad inimestele hõlpsat läbipääsu, kuna võimud on rahutustega liiga hõivatud, et korralikult piire jälgida.