Taani tahab kurjategijatest migrandid üksikule saarele asustada

Reedel teatas Taani parempoolsete toetuse abil võimul püsiv vähemusvalitsus kokkuleppest asustada kuni 100 inimest Lindholmi saarele. Tegu on välismaalastega, kes on kuritegudes süüdi mõistetud, kuid ei saa naasta oma päritoluriikidesse. Paljud neist oleks inimesed, kelle varjupaigataotlused on tagasi lükatud.

Läbirääkimisi juhtinud rahandusminister Kristian Jensen ütles, et saar pole küll vangla, kuid sinna määratud inimesed peaks seal ka ööbima. Taani inimõiguste instituudi asejuhi Louise Holcki väitel jälgib organisatsioon olukorda väga pingsalt ja hoiab silma peal, et ei rikutaks rahvusvahelisi kohustusi.

Paljude asüülitaotlejate kodumaale tagasi saatmine on võimatu, sest neid võidakse seal väärkohelda. Samuti keelduvad mitmed asukohariigid asüülitaotlejaid tagasi võtmast. Samas viibib Taani pagulaskeskustes sadu migrante, kes keelduvad lahkumast, esitades sellega suure väljakutse valitsusele, kes on lubanud vabaneda neist, kellel pole õiguslikku alust Taanis viibimiseks.

Mõned asüülitaotlejad on vastu pidanud juba kümme aastat, seda hoolimata halvenevatest elutingimustest. Mõnede inimõiguslaste sõnul on osades pagulaskeskustes tingimused isegi vanglatega võrreldes oluliselt halvemad.

«Pole lihtne paluda perekondadel koju minna, kui nad on tegelikult end sisse seadnud. Aga see on moraalselt õige asi. Me ei peaks tegema põgenikest immigrante,» ütles ta oma erakonnakaaslastele.