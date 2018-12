NATO tunneb muret Afganistani julgeolekujõudude suurte kaotuste pärast

Afganistani president Ashraf Ghani ütles eelmisel kuul, et alates 2015. aastast, kui kohalikud julgeolekujõud võtsid rahvusvahelistelt üksustelt üle vastutuse julgeoleku tagamise eest, on surma saanud ligi 30 000 sõjaväelast ja politseinikku. Seda on palju rohkem kui varem arvati.

Stoltenberg ütles pärast kõnelusi NATO ministritega, et see teema oli prioriteet, kui ta hiljuti külastas Afganistani.

MCKenzie ütles USA senati relvateenistuste komitees teisipäeval ametissenimetamisega seotud kuulamisel, et Afganistani relvajõud ei suuda endiselt Talibanile efektiivselt vastu seista ning islamiliikumine on suurendanud pidevalt oma kontrolli all olevat territooriumi. Praegu on Talibani ridades umbes 60 000 võitlejat.