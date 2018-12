EL loobub plaanist luua kahe aastaga suur ühine piirivalvejõud

Kickl selgitas, et uus plaan näeb ette piiriväe järkjärgulist moodustamist Euroopa Liidu järgmise seitsme aasta ehk 2021.–2027. aasta eelarve jooksul. Eelarve on alles arutamisel.

Üks tundmatuks jääda soovinud Euroopa Liidu diplomaat ütles AFP-le, et 10 000 liikmelise piiriväe eesmärgist on praeguseks sama hästi kui loobutud. «Esialgu on see ebarealistlik,» ütles ta.