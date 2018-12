AJA PEEGEL. Maavärina haavad pole Armeenias veel kinni kasvanud

Detsember on Põhja-Armeenias küllap kõige ebameeldivama ilmaga aeg: puhub läbilõikav tuul, sajab kord vihma, kord lund, nii et jalge alla tekib külm räpane löga, mille öine külmetus jääks muudab. Kõige selle taustaks on ilmetud mäed, kust on kadunud suvised eredad värvid ja alles jäänud vaid nukrameelsed hallikaspruunid toonid. Jah, kui Armeeniasse sõita, siis kindlasti mitte detsembris.