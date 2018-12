Suunamuutus: Gobzems kavandab Lätile tehnokraatlikku valitsust

Gobzemsil on ka kavas kärpida ministrikohtade arvu, mis on üks tema erakonna KPV LV (Kellele kuulub riik) valimislubadustest. KPV LV lubas enne valimisi vähendada ministrite arvu kuueni.

Gobzems ütles, et mõni ministrikandidaat on juba nõusoleku andnud, teiste vastust tuleb veel oodata.

Ta avaldas lootust, et parteid toetavad tema ettepanekud ja tõestavad valmisolekut töötada riigi hüvanguks.

Uuskonservatiivide juht Jānis Bordāns jõudis juba teatada, et nemad Gobzemsi kava ei poolda.

Gobzemsi uue pakkumise kohta ütles Bordāns BNSile, et too on ilmselt lõpetanud valitsuse moodustamise katsed.