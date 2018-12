Fotod: Ramzan Kadõrovi nõbu põhjustas kahe hukkunuga avarii, pealtnägijatelt korjati videote kartuses telefonid ära

Превышение скорости остается одной из основных причин дорожно-транспортного травматизма, которая уносит жизни не только взрослых, но и детей. 04.12.2018г. примерно 23:55 в г. Грозный по улице Ханкальская произошло ДТП, в результате погибла женщина 1996 года рождения и ее 3-х летняя дочь.(Дала геч дойла цун) Уважаемые участники дорожного движения! Правила Дорожного Движения – Правила жизни. #гаи #ГИБДД #пдд #культуравождения #культуранадорогах #ДетскоеАвтоКресло

