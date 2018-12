Saudi Araabia ei anna Khashoggi mõrvas kahtlustatavaid välja

«Mulle tundub huvitav, et riik, kes ei jaga meiega õiguslikes raamides informatsiooni, väljastab vahistamismäärusi,» sõnas ta.

Algselt mõrva sootuks eitanud Saudi võimud on rahvusvahelise surve suurenedes tunnistanud, et ajakirjanik suri «volitusteta operatsiooni» käigus.

Alles 15. novembril tunnistas Saudi Araabia, et Khashoggi uimastati konsulaadis, tapeti ning ajakirjaniku surnukeha tükeldati, nagu olid väitnud algusest peale Türgi võimud.

Saudi võimud on mõrvaga seoses vahistatud 21 inimest, kellest viiele nõuab valitsus surmanuhtlust, kuid eitanud kroonprints Mohammed bin Salmani igasugust seotust tapmisega, kuulutades isegi, et tema seostamine juhtumiga on kuningriigi jaoks «punane joon».