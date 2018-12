Esindajatekoja demokraat: Trump on toime pannud tagandamist vääriva rikkumise

Nadler hoiatas samas, et Trumpi ja tema kampaaniameeskonna võimaliku kokkumängu küsimuses, mida uurib eriprokurör Robert Mueller, on veel palju lahtiseid küsimusi.

«Asjaolu, et president on toime pannud tagandamist vääriva rikkumise, ei tähenda ilmtingimata tagandamisprotseduuri alustamist,» lausus demokraat.

Isegi kui demokraadid peaksid astuma üha ebatõenäolisemana tunduva sammu ja alustama Trumpi tagandamist, tuleks see lõpphääletusele senatis, mis on vabariiklaste kontrolli all.

Senati demokraat Chris Murphy ütles sarnaselt Nadlerile, et «tähtis on oodata ära täielik raport eriprokurörilt».

«Me oleme jõudnud juurdluses uuele tasemele. See on president, keda on nimetatud kaasvandenõulaseks. Kahtlustatakse, et ta pani toime vähemalt kaks kuritegu, püüdes manipuleerida 2016. aasta valimistega,» lausus Murphy telekanalile ABC.