Euroopa Kohus: brittidel on õigus ühepoolselt Brexit tühistada

Kohtunike hinnangul võib Brexiti ära jätta, ilma et see muudaks Ühendkuningriigi liikmelisuse tingimusi.

Grupp Brexiti-vastaseid poliitikuid ja aktiviste on väitnud, et Ühendkuningriigil peaks olema õigus ühepoolselt Brexiti-protsess katki jätta ja lahkumisplaanist taganeda. Sellele seisukohale on vastu olnud nii Briti valitsus kui ka Euroopa Liit.