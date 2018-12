Saksamaal Nürnbergis pussitati kolme naist

Am Abend des 13.12.2018 kam es in #Nürnberg St. #Johannis zu drei Angriffen auf Frauen durch einen oder mehrere Unbekannte. Die Nürnberger Kripo hat die Ermittlungen übernommen.



Der aktuelle Stand der Ermittlungen hier in unserer Pressemeldung:



▶️ https://t.co/yCu7tVI7AG pic.twitter.com/ehRu1ZtwTI