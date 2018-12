Kosovo parlament toetas sõjaväe loomist

Kosovo 120-kohaline parlament võttis täna vastu seaduse, millega muudetakse Kosovo julgeolekujõudud (KSF) organisatsiooniks mandaadiga kaitsta riiki. Seadus võeti vastu ühehäälselt istungil, mida riigi serblaste vähemuse saadikud boikottisid, ütles uudisteagentuuri AFP reporter. Veel tuleb parlamendil vastu võtta seadus Kosovo julgeolekujõudude uuest struktuurist.

«Kosovo parlament võttis vastu Kosovo julgeolekujõudude seaduse! Palju õnne!» ütles parlamendi esimees Kadri Veseli.

Parlamendis vastu võetud seadustega muudetakse KSF-i mandaati, kuid nimi säilib. See võimaldab valitsusel luua sõjavägi põhiseadust muutmata, mis nõuaks ka serblastest parlamendiliikmete toetust.

Hääletus rõõmustab Kosovo albaanlasi, kelle jaoks tähendab sõjavägi 2008. aastal välja kuulutatud iseseisvuse uut tugisammast.

Kosovo julgeolekujõud muudetakse organisatsiooniks mandaadiga kaitsta riiki. FOTO: Laura Hasani / REUTERS / Scanpix

2008. aastal Serbiast lahku löönud Kosovot on alates 1998-1999 aastate sõjast kaitsnud NATO-juhitavad üksused. Eelmisel nädalal ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg, et Kosovo plaan luua sõjavägi on halvasti ajastatud ja läheb vastuollu paljude NATO liikmete soovitusega. Täna ütles Stoltenberg, et NATO vaatab sõjaväe loomise otsuse järel üle oma rolli Kosovos.

USA suursaadik Philip Kosnett ütles aga Prištinas Kosovo rahvusringhäälingule RTK, et Washington toetab täielikult seda sammu.

«Me arvame, et KSF-i arenemine Kosovo relvajõududeks on positiivne samm ning on täiesti loomulik, et Kosovol on suveräänse ja iseseisva riigina oma kaitsevõimekus,» ütles suursaadik ja lisas, et USA on investeerinud nii raha kui väljaõpet Kosovo julgeolekujõududesse.

Kuigi Serbia peaminister Ana Brnabić hoiatas eelmisel nädalal, et kui Kosovo loob endale armee, võib Serbia oma endisesse provintsi sõjaliselt sekkuda, siis täna ütles ta, et Belgrad jätkab rahu ja õitsengu teel. «Minu jaoks on see raske päev, mitte päev, mis annaks panuse koostöösse piirkonnas,» lausus Brnabić ajakirjanikele.

Ehkki sõjaväe loomise näol on tegemist eelkõige sümboolse sammuga iseseisvuse rõhutamiseks, on Serbia, kes näeb Kosovos endiselt oma provintsi, nimetanud sõjaväe loomist ohuks piirkonna stabiilsusele.

Serbia pole 2008. aastal iseseisvuse välja kuulutanud Kosovot kunagi riigina tunnustanud ja peab seda oma mässuliseks provintsiks. Kosovo iseseisvust tunnustab üle 110 riigi.