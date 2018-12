USA pealinn võitleb rottidega mürki, jääkuubikuid ja kloori kasutades

Washingtoni kahjuritõrjega tegelev osakond on tõsises hädas - linnas on pehmete talvede ja inimtegevuse tulemusena rottide arvukus kasvanud rekordiliselt kõrgeks ning kahjuritõrjujad ei suuda kõigi väljakutsetega tegeleda.

Kahjuritõrjeosakonna juhi Gerard Browni sõnul on rottide arvukuse kasvu taga pehmed talved, mis on võimaldanud rottidel aasta läbi sigida. Kuigi talvekülmad ei tapa rotte otseselt, siis avaldaks see siiski mõju näriliste toiduallikatele ja rotid ei paljuneks nii agaralt.

Oluliseks meetmeks rottidega võitlemisel oleks prügiveo aegade muutmine. Nimelt tühjendatakse linnas prügikaste varahommikul, see aga tähendab, et rottidel on nende kõige aktiivsemal tegutsemisajal, öötundidel, võimalik prügikastides sorida ja toitu leida. Paraku on prügiveo korraldamine öösel keeruline tekitatava lärmi ja tööliste puudumise tõttu.