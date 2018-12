May: Suurbritannia ja EL peavad lähipäevil veel kõnelusi

Pärast reedest kohtumist Euroopa Ülemkogu presidendi Donald Tuski, Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri ja teistega, ütles May, et kõnelused jätkuvad järgmisel nädalal.

"Minu tänased arutelud kolleegidega on näidanud, et edasised selgitused ja arutelud on tegelikult võimalikud," ütles May ajakirjanikele. "Me peame lähipäevil kõnelusi."

May tervitas 27 Euroopa Liidu liikmesriigi juhi avaldust, kus kinnitati nende positsiooni Iiri tagavaraplaani osas, mis on vastumeelne paljudele Briti parlamendisaadikutele.

"Ametlike järeldustena on need kinnitused seaduslikult siduvad ja seega tuleks neid tervitada," ütles ta, kuid lisas: "Parlamendisaadikud vajavad rohkem kinnitusi."

"Märgiksin ka, et on kuuldusi, et EL ei ole valmis kaaluma edasisi täpsustusi. EL on kindel, nagu olen ka mina, et kui me lahkume leppega, siis see on see lepe," lisas ta.

May kinnitas ka, et Briti valitsus jätkab arutamist ettevalmistuste üle juhuks kui Ühendkuningriik lahkub 29. märtsil Euroopa Liidust leppeta.