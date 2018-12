Jeemenis puhkes Hodeida ümbruses taas tulevahetus

ÜRO eriesindaja Martin Griffiths manitses varem päeval, et Jeemenis tuleb luua "vastupidav ja kompetentne vaatlussüsteem".

"Vaatlejate kohalolu on hädavajalik. Tähtis esimene samm on anda ÜRO-le juhtroll sadamates," ütles Griffiths ÜRO Julgeolekunõukogule.

USA välisminister Mike Pompeo avaldas neljapäeval arvamust, et ÜRO vahendatud rahukõnelusi Jeemeni vaenupoolte vahel võib saata edu.

"Edasine töö ei saa olema lihtne, kuid me oleme näinud, et paljude arvates võimatu on saamas teoks," ütles minister.