Šveitsis sai bussiõnnetuses surma üks ja viga 44 inimest

«Kümme vigastatut on Venemaa kodanikud. Nad saadeti kõik kohalikesse raviinstitutsioonidesse,» ütles esinduse pressiatašee Stanislav Smirnov Interfaxile.

«Enamikel neist on pisivigastused, marrastused või lõikehaavad, kuid ühe inimese seisund on keskmiselt tõsine,» ütles ta. «Meie informatsiooni järgi on kolm vigasaanut juba raviasutustest lahkunud.»