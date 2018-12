Itaalia teatas säästudest Euroopa Liidu eelarvemenetluse vältimiseks

Vastuseks küsimusele, kas viimasel hetkel sõlmitud marurahvusliku Liiga ja eliidivastase Viie Tähe Liikumise (M5S) lepe on piisav, et rahuldada Brüsseli nõudmisi, ütles asemajandusminister Massimo Garavaglia: «Me oleme optimistlikud.»

Euroopa Komisjon lükkas oktoobris tagasi Itaalia 2019. aasta eelarvekava, hoiatades, et selle varem lubatust suurem puudujääk on vastuolus ELi eelarvereeglitega.

Itaalia valitsuse hinnangul on kulutamine vajalik, et stimuleerida majanduskasvu, kuid Brüssel on teatanud, et meetmed ei hoogustaks kasvu ja suurendaks vaid Itaalia võlakoormat.