Poola välisminister: Prantsusmaa on Euroopa haige mees

«Prantsusmaa on Euroopa haige mees. Ta on Euroopa pidur, Poola seevastu ere täpp,» lausus Czaputowicz.

«See terrorirünnak tõestab, et Prantsusmaaga on midagi valesti. Viimaste nädalate meeleavaldused, president (Emmanuel) Macroni taandumine riigireformidest - see on kurb,» lausus välisminister.