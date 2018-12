Volker: Ungari praegu blokeerib NATO suhet Ukrainaga

«Ungari blokeerib praegu Ukraina suhet NATO-ga ja arvame, et see on väga kahetsusväärne,» lausus Volker Brüsselis ajakirjanikele.

Venemaa on Ukrainat rünnanud ja hõivanud Ukraina territooriumi ning Ukraina «taotleb NATO-ga partnerlust, koordineerimist ja koostööd», ütles Volker.

«Me pole saanud võtta ajakavva NATO-Ukraina komisjoni ministrite kohtumist, sest Ungari blokeerib seda. Need on pelgalt faktid,» lisas ta.

«Ungari on tõstatanud küsimuse, mis puudutab rahvusvähemuste õigusi Ukrainas. See on legitiimne asi mida tõstatada ja see on asi, mis mõjutab vähemusi üle Euroopa,» ütles Volker. Ta lisas, et see küsimus puudutab paljusid Euroopa riike, sest neis elab hulgaliselt rahvusvähemusi.

«Need on asjad, mis väärivad tõsist tähelepanu. Ukraina kiitis heaks seaduse, mis nõuab, et need vähemused õpiksid ukraina keelt. On mõistlik, et inimesed õpiksid ära selle riigi keele, kus nad elavad. Ungari nõuab, et nad saaksid jätkata õppimist ka ungari keeles. Ka see on mõistlik asi. Rahvusvähemused peaksid saama õppida oma keeles.»

Samas rõhutas Volker, et neid küsimusi saab lahendada kahepoolselt.

«On kohatu mitte näha puude taga metsa, hoida Ukraina suhe NATO-ga pantvangis vähemusõiguste kahepoolse lahendamise arvelt.»