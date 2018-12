NATO peasekretär usutluses Postimehele: NATO asendamine ELi kaitsekoostööga pole võimalik

Praegune maailm on palju raskemini ennustatav. Osaliselt seetõttu, et meil on palju rohkem ohte ja väljakutseid. Mitte ainult ähvardav Venemaa idas, vaid ka ISIS, terrorism nii meie piiride lähedal kui ka meie linnades, massihävitusrelvade levik Põhja-Koreas, Iraan. Ka aina suuremaks jõuks muutuv Hiina. Ja siis on meil küberohud, hübriidohud, ebastabiilsus Musta mere piirkonnas, Vene väed Gruusias ja Ukrainas.