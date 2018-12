USA ei taotle enam Süüria presidendi võimult tõrjumist

USA eriesindaja Süüria küsimustes James Jeffrey ütles, et Assad peab minema kompromissile, kuna ta ei ole veel võitnud seitse aastat kestnud kodusõda Süürias, kus Washingtoni hinnangul on veel umbes 100 000 opositsioonivõitlejat.

"Me tahame näha režiimi, mis on fundamentaalselt teistsugune. See ei ole režiimi vahetus - me ei püüa Assadist lahti saada," ütles Jeffrey Washingtoni mõttekojas Atlandi Nõukogu.