Hollandlased ehitavad loodusele varjupaigaks tehissaari

Või õigupoolest oli see veel alles hiljuti nii. Nüüd on järve uueks lootuseks viiest tehissaarest koosnev arhipelaag, mis peaks aitama loodusel veekogusse naasta.

Madal Holland on sajandeid merega võitlust pidanud ning tegu on järjekordse ambitsioonika projektiga selles igikestvas sõjas. «See on üks Euroopa suurimaid looduse taastamise projekte,» selgitab Donker.