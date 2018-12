USA suursaadik ÜRO-s kutsus toetama uut Lähis-Ida rahuplaani

Haley ei reetnud president Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri koostatud kava üksikasju, kuid ütles, et see on eelnevatest ettepanekutest palju pikem ja sisaldab elemente, mis varem olnuks mõeldamatud.

"See on palju pikem. See sisaldab palju läbimõeldumaid üksikasju. See toob arutellu uusi elemente, kasutab ära uut tehnoloogiamaailma, milles me elame," rääkis suursaadik Julgeolekunõukogu Lähis-Ida istungil.