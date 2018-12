Leedus peeti Venemaa kasuks luuramises kahtlustatuna kinni mitu isikut

«Avalikkusele tuntud Leedu kodanik peeti kinni. See on Algirdas Paleckis. Peeti kinni ka teisi isikuid,» ütles peaprokurör Evaldas Pašilis tänasel pressikonverentsil.

Kinnipeetute täpset arvu peaprokurör ei avaldanud. Paleckis on vahi all olnud juba oktoobrist. «Tegevus kestis pikka aega, see oli eesmärgistatud ja tahtlik,» sõnas Pašilis.