Prantsusmaa valitsus pakkus kollaveste ohjeldanud politseinikele preemiat

Prantsusmaa president Emmanuel Macron hakkas selle kuu alguses toetama politseinikele protestide ohjeldamise eest preemia maksmist. Pakkumine preemiad välja maksta tehti päev pärast seda, kui kaks politseinike ametiühingut otsustas alustada bummelstreiki ehk töötada tavalisest aeglasemalt, et personaliprobleemidele ja eelarveküsimustele tähelepanu juhtida.

Prantsusmaa politsei on pikalt kurtnud töötajate vähesuse üle. Eriti tuli see välja kollavestide protestide käigus, kus ametnikud pidid vastamisi seisma märatsejate vägivallaga. Eile kohtus ametiühingutega ka Prantsuse siseminister Christophe Castanér.

«Me pole müügiks ja meid ei saa ära osta. Selle preemiaga kindlasti kriisi ei lahenda,» ütles ühe ametiühingu esindaja. Preemia asemel nõuavad politseinike ametiühingud hoopis palka tuhandete tasustamata ületundide eest, mis aastate jooksul tehtud on. Castanéri sõnul tuleks ületundide eest tagantjärgi makstes valitsusel välja käia umbes 275 miljonit eurot.

Samas oldi valitsuses nõus, et ületundide tasustamine oleks aus ja mõistlik. Probleeme tekitas aga see, et valitsusel pole enda sõnul õigust sellist võlga tekitada.