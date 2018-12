Saksamaa lihtsustab välistööjõu riiki toomist

Seaduse eesmärk on meelitada riiki saksa keelt kõnelevaid oskustöölisi, seda nii Euroopa Liidust kui väljaspoolt. Töölistele lubataks lihtsustatud korras viisasid ja vähem bürokraatiat.

«Meil on vaja tööjõudu kolmandatest riikidest, et tagada meie jõukus ja täita vabu töökohti,» ütles siseminister Horst Seehofer. Oskustöölistele antaks pooleaastane tööviisa, mille jooksul leida töökoht, seda tingimusel, et nad tulevad endaga rahaliselt ise toime.