Naised Moldova pealinnas Chișinăus töötamas. Euroopa Liit on seni lokkavast korruptsioonist hoolimata Moldovat palju toetanud, kuid inimeste elatustase on endiselt madal. Keskmine kuupalk on umbes 300 ja pension 90 eurot kuus, millega toimetulemine on paras mustkunstitrikk.

FOTO: Jaanus Piirsalu