Hispaania lähistel leiti paadist 11 hukkunud migranti

Hispaania rannavalve otsib samas regioonis veel taga kolme paati, millest igaühe pardal on 50-55 migranti.

Hispaaniast on saanud peamine sihtriik Euroopasse korrapäratult saabuvatele migrantidele, edestades Kreekat ja Itaaliat. Sel aastal on üle mere Hispaaniasse saabunud 55 000 migranti ja 744 on teekonnal hukkunud, teatas Rahvusvaheline Rändeorganisatsioon (IOM).