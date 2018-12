Mikser: USA peataolek sisepoliitikas on probleem

«Kui Ameerika sisepoliitikas valitseb peataolek, siis on see meie jaoks probleem. Otsusel vähendada vägesid Afganistanis, tuua väed välja Süüriast on kindlasti ka oma sisepoliitiline mõõde,» ütles Mikser, kelle sõnul on nüüd küsimus, kui kiirelt ja sujuvalt toimub uue kaitseministri leidmine.

«Donald Trump on andnud pikalt mõista, et tema tahab Ameerika Ühendriikide kohalolu erinevates maailma problemaatilistes kriitilistes paikades vähendada, ta leiab, et Ameerika Ühendriikide maksumaksjatele on see koorem liialt suur kanda, ta tahaks näha, et ka liitlased võtaksid enda peale suurema rolli, aga kahtlemata ei peaks neid otsuseid ideaalses maailmas tegema ainuisikuliselt üleöö konsulteerimata liitlastega, veelgi enam konsulteerimata oma enda kabineti liikmetega,» rääkis Mikser.