USA ülemkohus tõkestas sisserändekorra karmistamise

Trumpi sõnutsi lähtus ta oma otsuses migrandikaravani käitumisest piiril. Olukord seal on pingestunud, sest tuhanded migrandid on üritanud USA-sse pääseda seadusvastaselt ametlikest kontrollpunktidest mööda minnes.

Samas ei pruugi ülemkohtu otsusel migrantidele palju mõju olla. Nad võivad küll asüüli taotleda, kuid Trumpi administratsioon on teatanud, et illegaalid saadetakse taotluste menetlemise ajaks tagasi Mehhikosse. New York Timesi andmeil on Mehhiko valitsus sellega nõus.

Siiski on võimalik, et ka see uus kord satub löögi alla. Mehhiko piirialade vilets julgeolekuolukord on tekitanud muret ja kahtlusi, et Ühendriigid saadavad varjupaigataotlejad ohtu.