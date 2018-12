GALERII: Budapestis jätkusid valitsusvastased protestid

Sel korral marssisid inimesed Budapestis president János Áderi residentsi juurde, väljendades nii oma pahameelt, et riigipea varem parlamendis vastu võetud seaduse allkirjastas.

Ungari peaminister Viktor Orbán on põhjendanud seaduse kehtestamist vajadusega vabaneda «rumalatest reeglitest», nii et need, kes tahavad rohkem töötada, saaks seda teha.