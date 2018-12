Itaalia ja Malta keelduvad avamast oma sadamaid 300 inimesega päästelaevale

Hispaania vabaühenduse Proactiva Open Arms vabatahtlik hoidmas süles last laeval, mis päästis Liibüa ranniku lähel ööpäevaga kokku kolmes paadis olnud enam kui 300 inimest.

Itaalia siseminister Matteo Salvini teatas täna, et riigi sadamad on suletud Liibüa ranniku lähedal päästetud sadadele migrantidele, kes on vabaühenduse Proactiva Open Arms aluse pardal.