Eesti purjetaja otsib inimest, kes viiks tema asemel lõpuni ümbermaailmareisi

«Nüüd on see koht, kus pean teatama, et unistus jääb mul kahjuks sel korral täitmata,» kirjutas Margus Saar, kes alustas juuli lõpus purjekal ümbermaailmareisi.

Mees on selle ajaga jõudnud läbida ligi 6000 meremiili ehk ligi 11120 kilomeetrit ning külastanud 38-t sadamat ja ankruala. «Sai kogetud nii vett, kui vilet ja silmamaring suutis kõvasti avarduda. Eriti oleks tahtnud olla purjede all just Vaikses ookeanis, aga samas tore, et Atlandi ületuski sai ära nuusutatud. Tagantjärele tark olles, oleks pidanud palju toiminguid teisiti tegema, aga kui ei proovi, siis ei saagi teada, et mida…» kirjeldas purjetaja.

Nüüd otsib Saar kedagi, kes mehe poolt alustatu lõpuni viiks ehk inimest, kes sooviks tema purjekaga ümbermaailmareisi alustada või jätkata. Samuti sobiks Saarele hästi variant, kui keegi oleks nõus tema purjekaga lihtsalt tagasi Eestisse sõitma. Purjekas on varustatud spetsiaalselt ümbermaailmasõiduks ning tagavaraks on pardal olemas ka suur kogus konserve ja kuivtoitu. Kõigil huvilistel palub Saar kirjutada aadressil margusaar@gmail.com.