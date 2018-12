Rootsi politsei on tänavu ära hoidnud kaks terrorirünnakut

«Seda on pisut rohkem kui eelmistel aastatel,» lausus Säpo juht Klas Friberg uudisteagentuurile TT. «On traagiline, et olukord on selline, nagu see on. Umbes 3000 inimest on meil seotud ekstremistliku keskkonnaga ja võimalik, et valmis kasutama vägivalda. Nüüd on meil kaks juhtumit, mis kinnitavad seda.»

Üks terrorismijuhtum puudutab hiljutist haarangut mitmel pool Lääne-Rootsis, teine juhtum on seotud aprillikuise reidiga Stockholmis Akalla linnaosas ja Strömsundis Jämtlandi läänis usbeki päritolu isikute vastu. Mõlemal puhul on Fribergi hinnangul tõenäoline, et oma tegutsemisega ennetas Säpo terroriakti toime panemist.

«Viimasel puhul on eeluurimine kohe jõudmas nii kaugele, et saame esitada kahtlustatavatele süüdistuse terrorikuriteo ettevalmistamises,» selgitas Säpo juht. «Teisel puhul on meie arusaam asjast, et ees ootas terrorikuritegu ja oma sekkumisega hoidsime selle ära.»

Mis oli kurjategijate sihtmärgiks või kui suurele hulgale inimestele oleks nende ettevalmistatud teod olnud ohuks, ei soovinud Friberg öelda.

Kõik kahtlusalused eitavad kuriteo toimepanemist.

Säpo juht Klas Friberg 2015. aastal veel Göteborgi politseijuhi ametis. FOTO: ADAM IHSE / AFP / SCANPIX

Fribergi kinnitusel aga ei näita süüdistused või süüdimõistmised Säpo töö efektiivsust, vaid oluline on eelkõige see töö, mida tehakse enne, kui keegi üldse hakkab terroritööd ette valmistama.