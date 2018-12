Galerii: Petlemmas algasid jõulupidustused

Püha Maa katoliku kiriku juht peapiiskop Pierbattista Pizzaballa saabus täna Jeruusalemmast Petlemma, et juhtida Sünnikirikus jõulumissat. Sõimeväljakule suure jõulupuu juurde on juba kogunenud tuhanded inimesed.

«Kogu maailm vaatab Petlemma poole ja palestiinlased on valmis neid vastu võtma,» ütles Palestiina turismiminister Rula Maaya.

Petlemm, mis asub okupeeritud Läänekaldal, näeb üle mitme aasta nii suurel hulgal külalisi, sest varasematel aegadel on inimesi eemal hoidnud rahutused seoses Iisraeli ja Palestiina konfliktiga. Ka Palestiina turimismiagentuuride sõnul on tegemist viimaste aastate parima hooajaga, sest väliskülalisi on palju.