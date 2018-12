Türgi: Prantsuse sõdurite jäämisest Süüriasse ei võida keegi

«Kui Prantsusmaa tahab panustada Süüria tulevikku, tore, kuid kui nad teevad seda, et kaitsta (kurdivõitlejaid), siis sellest ei võida mitte keegi,» ütles Çavuşoğlu päevalehes Hurriyet.

Türgi välisminister kritiseeris Prantusmaa toetust YPG-le, lisades, et see pole mingi saladus. Samuti tõdes minister, et Türgil on jõudu neutraliseerida Islamiriik üksinda.

USA presidendi Donald Trumpi eelmisel nädalal teatavaks tehtud otsus viia Süürias tegutsevad Ühendriikide sõdurid kuu aja jooksul riigist välja, on tekitanud ärevust kurdide seas, kelle juhitavaid Süüria Demokraatlike Jõude (SDF) ja kurdi rahvakaitseüksusi (YPG) on Washington riigis toetanud võitluses äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan kordas reedel juba mitmendat korda ähvardust, et Türgi kõrvaldab lähiajal YPG näol Süüriast lähtuva ohu.

Ankara hinnangul on YPG Türgis terroriorganisatsioonina keelustatud Kurdistani Töölispartei (PKK) Süüria haru ehk seega samuti terroristlik.

USA otsus väed Süüriast välja viia on sundinud kurdi ametnikke otsima oma püüdlustele rahvusvahelist kaitset ja toetust. Reedel külastasid SDF-i poliitilised liidrid Pariisi ja palusid sõjalist ja diplomaatilist tuge Prantsusmaalt, kelle sõdurid tegutsevad sarnaselt ameeriklastele samuti Süürias kurdide juhitavate vägede kõrval.

Prantsusmaa on teatanud, et erinevalt USA-st ei too nad oma sõdureid ära.