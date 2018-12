Paavst: aidaku jõulud taasavastada meie vennalikud sidemed

«Aidaku need jõulud meil taasavastada meid ühendavaid vennalikke sidemeid,» lausus Franciscus Vatikanis Peetri väljakul traditsioonilises pöördumises «Urbi et Orbi» («Linnale ja maailmale»).

«Võimaldagu see iisraellastel ja palestiinlastel jätkata dialoogi ning asuda rahuteele, mis võiks lõpetada konflikti, mis on vallanud üle 70 aasta maad, mille Jumal oma armastava palge näitamiseks välja valis,» sõnas katoliku kiriku pea viidates 2014. aasta aprillis katkenud rahukõnelustele Iisraeli ja palestiinlaste vahel.

Paavst Franciscus esines Vaticanis oma kuuenda traditsioonilise jõulupühade läkitusega «Urbi et Orbi» («Linnale ja maailmale»).

Samuti ärgitas paavst rahvusvahelist kogukonda suurendama jõupingutusi rahu saavutamiseks sõjast laastatud Süürias, et kümned tuhanded põgenikud saaksid kodumaale naasta.

«Kutsun rahvusvahelist kogukonda tegutsema otsustavalt poliitilise lahenduse nimel, et süüria rahvas, eriti need, kes olid sunnitud oma maadelt lahkuma ja otsima varjupaika mujal, saaksid tagasi pöörduda, et elada rahus oma riigis,» ütles paavst.