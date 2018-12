Briti politseiülem: leppeta Brexit ohustab ka julgeolekut

Dick ütles usutluses BBC-le, et Euroopa Liidust lahkumisega kohanemine oleks raskem, kui see juhtub lahkumisleppeta.

Tema sõnul peaks Briti politsei asuma siis tööle, et säilitada ligipääs olulistele andmebaasidele ja peaks looma uued protseduurid inimeste aegsaks vahistamiseks ja väljasaatmiseks. Lahkumisleppeta oleks see lühemas perspektiivis väga keeruline, selgitas ta.

Peaminister Theresa May on rõhutanud, et Brexiti lepe tagab ka julgeoleku, kuid parlamendisaadikud on väljendanud muret Ühendkuningriigi ligipääsu osas Euroopa Liidu julgeolekumeetmetele.