Walmarti jõuluvana aiast leiti kahe lapse laibad

Kaht last ei kuulutatud kunagi tagaotsitavaks ja leiti maetuna 50-aastase Crockeri kodu aiast, kui kohalik šerif läks kontrollima, kas mehe 14-aastase tütrega Mary Crockeriga on kõik korras. Šerif Jimmy McDuffie ütles, et pärast Crockeri küsitlemist juhatas ta ametivõimud tagaaeda, kust leiti Mary Crockeri ja tema venna Elwyn Crockeri noorema surnukehad.