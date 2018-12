Soome kohtus arutatakse koolipoisi tapja vangistamist

Kahtlusalune ei ela registrikeskuse andmetel aadressil, kus mõrv aset leidis, vaid Espoos. Kuritegu on liigitatud mõrvaks, sest teguviis oli eriti julm ja ohvriks kaitsetu laps.

Politsei on olnud juhtumi osas napisõnaline, kuid lubas pärast vangistamisotsust rohkem üksikasju avaldada.

Kriminaalkomissar Kirsi Kanth tõdes neljapäeval, et ohvri lähedased on juhtunust äärmiselt vapustatud ja neile on võimaldatud kriisiabi.