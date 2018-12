Venemaalased näevad pingelist poliitika-aastat aga uut sõda ei usu

Majanduskriisi saabumises olid kindlad 14 protsenti vastanutest, seda kartis 43 protsenti ning üle 30 protsendi avaldas lootust, et kriisi ei tule. Samas ütles 19 protsenti, et Venemaa majanduses tuleb kindlasti pingeline aasta ja vaid neli protsenti uskus, et majanduslik olukord on senisest rahulikum.

Kaheksa protsenti Venemaa elanikest olid optimistid ja uskusid, et saabuv aasta tuleb nende jaoks kindlasti parem, kui lõppev aasta. Pooled küsitletutest lootsid, et elu läheb paremaks, 17 protsenti lootis, et ei lähe hullemaks ning sama palju arvas, et kõik jääb endistviisi. Viis protsenti vastanutest kartis, et elu läheb hullemaks, kui lõppeval aastal. Kõige pessimistlikumad olid Venemaa elanikud tuleviku suhtes 1990. aasta detsembris, mil vaid üks protsent vastanutest arvas, et järgmine aasta tuleb parem ja 37 protsenti olid kindlad, et elu läheb veelgi viletsamaks.